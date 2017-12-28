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Ученые рассказали о механизме появления никотиновой зависимости

Курение
19:24 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи обнаружили изменения в работе клеток мозга.

Международная группа ученых обнаружила изменения в работе клеток мозга, которые способствуют развитию никотиновой зависимости. О своем открытии исследователи сообщили а журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В работе отмечается, что никотин воздействует на мозговые рецепторы, которые выделяют "гормоны радости", в том числе дофамин. Исследователи попытались выявить клетки, отвечающие на стимуляцию, в ходе опыта на мышах — в течение шести недель грызунов поили водой с содержанием никотина. Акцент был сделан на двух структурах среднего мозга — межпузырном ядре и медиальной оболочке.

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Эксперимент указал на межпузырное ядро: там были обнаружены нейроны, функции которых изменились под влиянием постоянного употребления никотина. Эти клетки ученые назвали Amigo1. По мнению исследователей, именно они способствуют развитию зависимости, нарушая связь между двумя указанными структурами головного мозга.

Как правило, взаимодействие медиальной оболочки и межпузырного ядра приводит к выработке пониженной дозы "вознаграждения" и защищает от развития никотиновой зависимости. Однако клетки Amigo1 при постоянном воздействии стимулятора блокируют этот эффект, поясняют ученые.

Поведенческие тесты показали, что мыши пристрастились к никотину. Исследователи предложили грызунам выбор — остаться в комнате, где раньше давали воду с никотином, либо перейти в обычную. Большинство мышей выбирало первый вариант в расчете на новую дозу.

Исследователи отмечают, что их открытие — лишь шаг на пути к полному пониманию принципов влияния никотина на работу мозговых клеток. В итоге специалисты планируют прийти к созданию точечных методов антитабачной терапии.

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Новости шоу бизнеса, Зависимость, Здоровье, Курение, Никотин, Никотиновая зависимость.
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