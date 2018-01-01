Праздничное разнообразие на столах и в бокалах во время новогодне-рождественских праздников часто становится причиной плохого самочувствия.

Праздничное разнообразие на столах и в бокалах во время новогодне-рождественских праздников часто становится причиной плохого самочувствия. Мы подготовили памятку, как побороть похмелье и быстро привести "праздничный" организм в норму. Алкогольная интоксикация — это не только неприятные ощущения. А медицинское состояние вашего организма вызвано несколькими причинами. Чтобы вы не испортили себе новогодние и рождественские выходные, советуем не злоупотреблять алкоголем на застольях, а если уж перебрали – вот вам простые советы.