Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м
Новости: Польша сменила Украину в Совбезе ООН Польша сменила Украину в Совбезе ООН
Новости: Легендарный вратарь "Динамо" поздравил болельщиков с Новым годом Легендарный вратарь "Динамо" поздравил болельщиков с Новым годом
Новости: С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Ученые обнаружили неожиданное средство для борьбы с возрастными заболеваниями

Возрастные заболевания
20:43 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Это средство также можно использовать при борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ученые Ланкастерского университета в Великобритании выяснили, что препарат для лечения диабета может быть использован для борьбы с возрастными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера. Статья исследователей опубликована в журнале Brain Research.

В эксперименте были использованы трансгенные мыши, в ДНК которых имелись варианты генов, отвечающих за развитие болезни Альцгеймера у людей. На поздней стадии нейродегенерации в организм животных вводился тройной препарат, содержащий аналоги факторов роста (GLP-1, GIP и глюкагон) — соединений, стимулирующих развитие тканей.

Названа неожиданная причина постоянно "ледяных" ног

При болезни Альгеймера в мозге человека наблюдается дефицит этих соединений.

Результаты показали, что препарат уменьшил количество бляшек в мозге грызунов, а также снизил уровень воспаления и окислительного стресса, что тормозит гибель нервных клеток.

Исследователи из клиники Мэйо и Центра исследования болезни Альцгеймера доказали, что физические упражнения способны замедлять старение и связанное с ним ухудшение работы мозга. Показано, что тренировки улучшают память и другие когнитивные функции у пожилых людей, а также останавливают развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Болезнь, Возраст, Возрастные заболевания, Здоровье, Средство, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Ученые назвали самый опасный продукт, вызывающий рак Как похудеть после Нового года: предложен уникальный метод Заметаем следы: лучшие способы избавиться от запаха алкоголя и перегара

Последние новости

Джошуа рассказал, когда состоится бой с Паркером Названы причины быстрой разрядки смартфонов Свитолина прокомментировала первую победу в сезоне
Сегодня читают
01 Новый 2018 год: лучшие поздравления, смс и открытки для ваших друзей и родных
02 Гороскоп на Новый 2018 год желтой собаки: все знаки зодиака
03 Новый год 2018: классные поздравления в стихах и прозе
04 Новые тарифы, минималка: Чего ждать украинцам с 1 января:
05 Лучшие поздравления с Новым 2018 годом: смс, стихи и открытки с юмором
Новости сегодня
22:41 С 1 января в Украине запрещено захоранивать несортированный мусор
22:36 Эти продукты и лекарства категорически нельзя совмещать с алкоголем
22:16 В Иране во время акции протеста застрелили полицейского
22:01 Перья как произведения искусства (Фото)
21:59 Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зарплаты учителей в Украине повысят на 25% Зарплаты учителей в Украине повысят на 25%
Новости: Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, минималка и пенсии Новые тарифы, минималка: Чего ждать украинцам с 1 января:
Новости: Медицина в Украине: что изменится с 1 января 2018 года Медицина в Украине: что изменится с 1 января 2018 года
Новости: Восхитительные идеи новогодних подарков, сделанные своими руками (Фото) Восхитительные идеи новогодних подарков, сделанные своими руками (Фото)
Добавить комментарий
0