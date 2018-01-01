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Эти продукты и лекарства категорически нельзя совмещать с алкоголем

Алкоголь
22:36 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Не все продукты и ,тем более, лекарства можно совмещать со спиртными напитками.

По мере приближения праздников увеличивается число врачебных рекомендаций о правильном употреблении алкоголя. Объем спиртных напитков неизменно увеличивается во время праздничных каникул, но важно знать: неправильно выпитый алкоголь приводит не только к похмелью, но и к крайне серьезным проблемам со здоровьем.

Врачи настоятельно не рекомендуют употреблять алкоголь с закуской в виде сладкой и жирной пищи.

"В сочетании со сладким (даже с фруктами) алкоголь усваивается организмом гораздо медленнее, что усиливает его токсичное действие, в особенности на печень. По этой же причине не стоит закусывать алкогольные напитки жирной пищей", – констатировали специалисты.

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Кроме этого, нежелательно сочетание спиртного и антибиотиков. Специалисты поясняют: алкоголь фактически делает антибактериальные препараты бесполезными с точки зрения лечебного эффекта, к тому же такое сочетание подрывает здоровье печени.

Также, подчеркивают эксперты, нельзя сочетать спиртное с анальгетиками – лекарствами для снятия болевых ощущений разной степени. Нарушив данное правило, вы спровоцируете тяжелое поражение печени, предостерегли медики.

Не сочетается алкоголь с успокоительными и снотворными препаратами. Их комбинация способна вывести из строя центральную нервную систему, утверждают врачи. Следствием такого нарушения может стать дисфункция дыхательного центра в мозгу, способная привести к прекращению дыхания и остановке сердца.

Не нужно сочетать алкогольные напитки и с лекарствами, назначаемыми при проблемах сердечно-сосудистой системы. В противном случае возникает риск спровоцировать резкое падение давления со всеми негативными обстоятельствами, связанными с этим процессом (тошнота, обмороки, почечная недостаточность).

Резкие скачки давления могут иметь место и в тех случаях, когда алкоголь смешивается с энергетическими напитками. Другие неприятности, вызываемые таким сочетанием, спазмы сосудов головного мозга, судороги, поражение печени.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Здоровье, Лекарства, Препараты, Продукты.
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