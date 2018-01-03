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Диетологи рассказали, как легко похудеть в 2018 году

Похудение
21:52 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Диетологи рассказали, как без особых усилий можно похудеть в 2018 году.

Первые числа Нового года является хорошей мотивацией для тех, кто давно мечтает избавиться от ненавистных килограммов. Диетологи утверждают, что важнее всего понять, что является причиной набора лишнего веса. Часто люди полнеют не из-за переедания, а по причине психологических проблем. Важно поставить себе цель похудеть не экстремально быстро, а постепенно и понемногу.

Так в первую неделю можно сбросить 0,5-1 килограмм. Также стоит обратить внимание на овощи и каши, лучше всего от быстрой и вредной еды отказаться совсем.

Ускорить метаболизм помогут тренировки в спортивном зале, альтернативным вариантом может стать йога, растяжка, фитнес, танцы или даже бокс. Также важно ежедневно выпивать чистую воду, это поможет ускорить процесс похудения.

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Новости шоу бизнеса, Диетологи, Здоровье, Как похудеть, Медики, Организм, Похудение.
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