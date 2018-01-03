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Ученые: Мужчинам легче похудеть, чем женщинам

Похудение
22:26 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые, проведя ряд испытаний, установили, что мужчины быстрее женщин сбрасывают лишний вес в независимости от соблюдения диеты.

Специалисты провели 49 исследований мужских и женских диет, и заявили, что мужчины худеют быстрее женщин из-за имеющейся мышечной массы, которая изначально больше, чем у представительниц слабого пола.

Также ученые отмечают, что даже сидя на диване, мужчина теряет больше калорий, чем женщина.

Кроме того, по мнению ученых быстрое похудение мужчин объясняется еще и тем, что женщинам постоянно приходится готовить еду и пробовать ее, что только прибавляет лишние килограммы.

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Новости шоу бизнеса, Женщины, Здоровье, Как похудеть, Мужчины, Организм, Похудение.
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