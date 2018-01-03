Ученые: Мужчинам легче похудеть, чем женщинам

Специалисты провели 49 исследований мужских и женских диет, и заявили, что мужчины худеют быстрее женщин из-за имеющейся мышечной массы, которая изначально больше, чем у представительниц слабого пола.

Также ученые отмечают, что даже сидя на диване, мужчина теряет больше калорий, чем женщина.

Кроме того, по мнению ученых быстрое похудение мужчин объясняется еще и тем, что женщинам постоянно приходится готовить еду и пробовать ее, что только прибавляет лишние килограммы.