Почему зелень полезна для женщин

Чем же полезна зелень для женщин?

Петрушка — одна из любимейшей зелени на наших столах, и не зря. В ней содержатся: витамины С, Е, В, бета-каротин, такие минералы как цинк, железо, фтор, кальций, магний, фосфор, селен, калий. Для женщин такая зелень как петрушка особенно полезна, ведь она:

улучшает процессы кроветворения, это особенно актуально в период месячных

Понижает давление и сахар в крови, и именно поэтому полезна гипертоникам и диабетикам

Благодаря селену в своем составе петрушка противостоит раковым процессам

А еще петрушка является важным ингредиентом в косметологии. Маски из петрушки омолаживают и отбеливают кожу, а использование петрушки в качестве маски для волос укрепляет их и противостоит выпадению волос.

Женщины, возьмите на заметку, что петрушка — мощный афродизиак для мужчин, так что добавляйте ее любимому человеку в блюда регулярно и радость секса вам обеспечена.

Укроп — еще одна зелень, полезная для женщин. В нем содержатся витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота, а также такие минералы: магний, кальций, фосфор, железо, калий.

Он отлично борется с таким неопрятным недугом, как метеоризм, т.е. повышенное газообразование в кишечнике.

Зелень укропа обладает противорвотным действием, поэтому он полезен для беременных женщин.

К тому же укроп усиливает лактацию у кормящих мам.

Эта зелень нормализует давление, а еще она помогает похудеть, способствует снижению лишнего веса, так как ее микроэлементы активизируют обмен веществ. Так что женщины на диете могут смело добавлять укроп в свой рацион.

Сельдерей — еще один подарок природы. В нем содержатся витамины С, В1 и В2, С, Е, К, каротин и минералы, такие как калий, натрий, железо, марганец, цинк, фосфор.