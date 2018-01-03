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Почему зелень полезна для женщин

Зелень
22:29 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Зелень - это кладезь витаминов и минералов, необходимых для здоровья любого человека.

Чем же полезна зелень для женщин?

Петрушка — одна из любимейшей зелени на наших столах, и не зря. В ней содержатся: витамины С, Е, В, бета-каротин, такие минералы как цинк, железо, фтор, кальций, магний, фосфор, селен, калий. Для женщин такая зелень как петрушка особенно полезна, ведь она:

  • улучшает процессы кроветворения, это особенно актуально в период месячных
  • Понижает давление и сахар в крови, и именно поэтому полезна гипертоникам и диабетикам
  • Благодаря селену в своем составе петрушка противостоит раковым процессам
  • А еще петрушка является важным ингредиентом в косметологии. Маски из петрушки омолаживают и отбеливают кожу, а использование петрушки в качестве маски для волос укрепляет их и противостоит выпадению волос.
  • Женщины, возьмите на заметку, что петрушка — мощный афродизиак для мужчин, так что добавляйте ее любимому человеку в блюда регулярно и радость секса вам обеспечена.

Укроп — еще одна зелень, полезная для женщин. В нем содержатся витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота, а также такие минералы: магний, кальций, фосфор, железо, калий.

  • Он отлично борется с таким неопрятным недугом, как метеоризм, т.е. повышенное газообразование в кишечнике.
  • Зелень укропа обладает противорвотным действием, поэтому он полезен для беременных женщин.
  • К тому же укроп усиливает лактацию у кормящих мам.
  • Эта зелень нормализует давление, а еще она помогает похудеть, способствует снижению лишнего веса, так как ее микроэлементы активизируют обмен веществ. Так что женщины на диете могут смело добавлять укроп в свой рацион.

Сельдерей — еще один подарок природы. В нем содержатся витамины С, В1 и В2, С, Е, К, каротин и минералы, такие как калий, натрий, железо, марганец, цинк, фосфор.

  • Один из важных плюсов этой зелени для женщин — это ее детокс функции. Сельдерей очищает организм, выводя шлаки, ас ними и лишние килограммы.
  • Благодаря витамину С и каротину, сельдерей помогает справиться со многими гинекологическими заболеваниями, к тому же он укрепляет сердечную мышцу, снимает отечность и выводит лишнюю жидкость из организма. Не зря сельдерей входит в состав многих диет.
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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Зелень, Организм, Полезные свойства, Польза.
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