Диетологи подсказали, как правильно завтракать, чтобы получить заряд энергии и при этом не набирать лишние килограммы.

Всем известно, что завтрак - это основной прием пищи, пропускать который нежелательно. От того, что вы съели утром будет зависеть ваше самочувствие в течение всего оставшегося дня. Кстати, регулярные завтраки исключают возможность переедания в обед и вечером, так что для тех, кто хочет похудеть или имеет лишний вес и не знает как от него избавиться, завтрак - очень важный прием пищи.