Эти способы помогут наладить работу щитовидной железы

Эксперты рассказали о 7 простых способах укрепить здоровье щитовидной железы.

У многих людей не диагностирован гипотиреоз, но их щитовидная железа ослаблена. Это может приводить к различным проблемам со здоровьем, например, нервозности, усталости или хрипам в горле.

Если вы не знаете точно, в каком состоянии находится ваша щитовидная железа, вам может пригодиться знание самых простых симптомов гипотиреоза или ослабленной щитовидной железы:

— трезкие колебания веса и сложности с похудением;

— сухость кожи и волос, хрупкость ногтей;

— перемены настроения;

— усталость;

— хриплый голос;

— нервозность и беспокойство;

— запор;

— постоянный озноб.

Это наиболее характерные симптомы, которыми сопровождается ослабленность щитовидной железы. Также она может сопровождаться выпадением волос на внешней части бровей.

Если вы страдаете от некоторых из этих симптомов, попробуйте укрепить свою щитовидную железу с помощью следующих простых советов.

1. Восстановите минеральный баланс организма с помощью водорослей

Основной питательный элемент, который нужен для поддержания нашей щитовидной железы в норме, — это йод. Чтобы обеспечить достаточное количество йода в организме и при этом не превысить его содержание, достаточно включить в свой рацион морские водоросли.

Лучшие водоросли, которые нужно включать в свой рацион, — это ламинария или комбу, которые отлично подходят для приготовления блюд из тушеного мяса и овощей.

Готовьте их хотя бы в течение 20 минут, так как они довольно твердые.

Существует множество витаминных добавок на основе морских водорослей, но мы не рекомендуем вам принимать их без предписания врача.

2. Выполняйте упражнения средней интенсивности

Люди с ослабленной щитовидной железой часто испытывают усталость и озноб из-за очень медленного обмена веществ.

Чтобы активизировать его и стимулировать организм в целом, лучше всего выполнять упражнения средней интенсивности 2-3 раза в неделю.

Слишком медленные упражнения не позволят

нам добиться желаемого результата, поэтому мы рекомендуем вам отдавать предпочтение коротким интенсивным нагрузкам, которые заставят вас глубоко дышать и стимулируют потоотделение.

3. Принимайте холодный душ

Холодная вода — это еще один способ поддерживать щитовидную железу в нормальном состоянии, так как она позволяет стимулировать организм, особенно у тех людей, которые постоянно мерзнут.

Постарайтесь вводить изменения постепенно. Первые разы принимайте душ как обычно, но в последние несколько секунд включите холодную воду, облейте ноги и постепенно поднимайтесь выше.

Вы также можете переключать температуру воды во время приема душа.

4. Выбирайте необработанную пищу

Один из наиболее вредных факторов для щитовидной железы — это обработанные продукты, полуфабрикаты или фастфуд. Это связано с методом приготовления, низким качеством ингредиентов и большим количеством химических добавок.

Больше всего пользы приносят натуральные экологичные продукты, которые можно есть сырыми или готовить дома.

Попробуй пить соки из фруктов и овощей, есть салаты, семечки и орехи, бобовые и т.д.

5. Избегайте контактов с токсичными веществами

Токсины ослабляют иммунную систему в некоторых частях организма, в особенности, щитовидную железу.

Кроме вредных продуктов питания, которые мы упомянули выше, токсины также содержатся в чистящих средствах и косметике, электромагнитных волнах технического оборудования, табаке, загрязненной воде и воздухе и т.д.

Постарайтесь придерживаться максимально здорового и экологичного образа жизни, отдавая предпочтение полезным продуктам и уезжая из города так часто, как можешь.

6. Откройте для себя пряности

Добавляя различные пикантные пряности в наши продукты питания, мы поддерживаем свое здоровье, в особенности это касается имбиря и кайенского перца.

Начните с добавления небольших щепоток пряностей в рагу, супы и настои, чтобы приучить желудок, и постепенно увеличивайте их количество.

Эти специи помогут нам активизировать щитовидную железу, сбросить вес и избавиться от лишних калорий.

7. Берегите горло

Щитовидная железа расположена в центре шеи — в гортани, и эта часть нашего тела отвечает за наш голос. С психологической точки зрения, она помогает нам выражать наши чувства.

Чтобы укрепить здоровье щитовидной железы, попробуйте практиковать расслабление или медитацию, распевая звук "э".

Там же находится горловая чакра. Чтобы стимулировать ее, представьте, что от вашей шеи расходится круг света, когда вы поворачиваете голову по часовой стрелке.