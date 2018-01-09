Грейпфутовая диета: как эффективно похудеть за 5 дней
Новости шоу бизнеса: Именно в период зимних холодов наш организм как никогда нуждается в витаминах из различных цитрусовых фруктов.
А если добавить в рацион еще и грепйфут, то вы не только укрепите иммунитет, но и сможете похудеть на несколько килограммов. В общем, грейпфрут давно считается диетическим фруктом, поскольку в 100 граммах грейпфрута содержится всего 42 калории. Также этот фрукт улучшает пищеварение, снижает уровень сахара, снимает отеки и выводит холестерин. Суть грейпфрутовой диеты заключается в регулярном употреблении этого фрукта в течение 5 дней.
Первый день
Завтрак: 50 грамм ветчины и половину грейпфрута;
Обед: овощной салат, заправленный 1 ст. л. оливкового масла и половинка грейпфрута;
Ужин: 100 г отварной говядины или курицы, салат из зелени, заправленный растительным маслом.
Второй день
Завтрак: 2 вареных яйца и половинка грейпфрута;
Обед: 50 грамм сыра (20-30% жирности), 150 грамм нежирного творога и половина грейпфрута;
Ужин: 200 грамм запеченной рыбы, салат из овощей с 1 столовой ложкой оливкового масла и ломтик цельнозернового хлеба.
Третий день
Завтрак: 5 столовых ложек овсянки с изюмом и орехами, залятих обезжиренным йогуртом или молоком и половина грейпфрута;
Обед: небольшая тарелка овощного бульона и половинка грейпфрута;
Ужин: 200 г отварной курицы, зеленый салат с оливковым маслом и половина грейпфрута.
Четвертый день
Завтрак: отварное яйцо и стакан томатного сока;
Обед: салат из овощей с 1 ломтиком цельнозернового хлеба и половина грейпфрута;
Ужин: отварные овощи (капуста, морковь, свекла) и грейпфрутовый сок.
Пятый день
Завтрак: фруктовый салат: половина грейпфрута, яблока и апельсина;
Обед: салат из капусты, одна запеченная картофелина;
Ужин: 200 грамм отварного/запеченного в духовке мяса или рыбы и половина грейпфрута.
Важно: за 20 минут до каждого приема пищи пейте стакан воды. Также цитрусы часто вызывают аллергические реакции, поэтому если у вас появилась сыпь, от грейпфутовой диеты следует отказаться. Также этот вид похудения противопоказан при язве желудка, колите, гастрите, холецистите, энтерите, нефрите, повышенной кислотности.