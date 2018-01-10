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Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Курение
23:13 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
Naked Science
Фото: Naked Science

Новости шоу бизнеса: Данные опросов с участием 216 314 человек показали, что курильщиками становятся почти 70% людей, которые когда-либо пробовали курить.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии пришли к выводу, что 69% людей, хотя бы однажды пробовавших курить, впоследствии переходят к ежедневному курению на некоторое время или навсегда. Ученые проанализировали данные восьми опросов с участием 216 314 человек. По словам авторов работы, этот результат говорит о важности превентивных мер борьбы с курением.

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Исследование опубликовано в журнале Nicotine and Tobacco Research.

Ученые исследовали опросы, проведенные в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии начиная с 2000 года. В исследовании участвовали взрослые англоговорящие жители этих стран. Опросы проводили разными методами: участники говорили с исследователями лично или по телефону, а также заполняли анкеты.

Около 60% опрошенных пробовали курить, 41% когда-либо курили ежедневно. Количество тех, кто стал курить постоянно, различалось в разных опросах: оно составляло от 50% до 82% тех, кто пробовал сигареты. Дальнейшая оценка показала, что в среднем курильщиками становятся 69% людей, которые пробовали курить. Сколько из них впоследствии бросили вредную привычку, исследователи не указывают.

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Ученые предположили: различия в результатах разных опросов могли появиться из-за того, что курильщики реже участвуют в социологических исследованиях (например, если окружение человека в основном осуждает курение). Однако такой зависимости не обнаружили. При этом авторы работы признают, что их оценка приблизительна, поскольку основана на личных свидетельствах опрошенных. Некоторые из участников работы могли забыть о том, что пробовали курить в подростковом возрасте. Несмотря на это, ученые считают, что процент курящих среди тех, кто пробовал сигареты, все равно очень высок.

Авторы работы отмечают, что в последние годы количество курящих среди молодежи западных стран снижается. По мнению ученых, это результат превентивных мер — запретов на продажу табака подросткам и ограничений рекламы сигарет.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Курение, Медицина, Новости здоровья, Организм, Сигареты, Табачная зависимость.
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