Если будешь есть слишком много конфет, все зубы будут в дырках. Так вам говорили в детстве? Оказывается, это не совсем так.

Удивительно, но сахар не является причиной кариеса. Когда вы потребляете сахар, бактерии, которые, естественно, живут во рту, тоже потребляют этот сахар. А вот отходы бактерий являются кислотными. Кислота — это то, что вызывает проблемы с зубами. Кислота декальцинирует или деминерализует зубную эмаль, разрушая ее структуру. Читайте дальше, чтобы узнать об удивительных продуктах и напитках, которые могут разрушить ваши зубы.