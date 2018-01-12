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Новое открытие может помочь предотвратить старение мозга
23:21 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Эксперименты позволили исследователям понять некоторые механизмы старения мозга.

Даже в наше время многие важные механизмы работы мозга остаются тайной за семью печатями. Между тем широкая распространенность нейродегенеративных заболеваний, вызванных в том числе возрастными процессами в организме, толкает научный мир к более детальным исследованиям. Выяснить некоторые аспекты механизма старения мозга помог эксперимент, проведенный учеными из Стэнфордского университета. Краткий обзор доступен на портале Science News, детальное описание можно найти на ресурсе Biorxiv.

В ходе исследования в череп молодых мышей вводили плазму от старых грызунов. При этом ученые проанализировали активность генов в старых клетках гемато-энцефалического барьера (ГЭБ) — физиологического барьера между кровеносной и центральной нервной системой, который присутствует у всех позвоночных. Главной его функцией является поддержка гомеостаза мозга. Благодаря ГЭБ нервная ткань защищена, в частности, от токсинов и опасных микроорганизмов. Через этот «фильтр» в мозг поступают питательные биоактивные вещества. При этом барьер может препятствовать лечению, так как не пропускает множество лекарственных препаратов.

Исследование гиппокампа мышей показало, что при переливании «старой» крови происходит активация генов, которые отвечают за синтез белка VCAM1. Последний занимается подавлением образования новых нервных клеток в гиппокампе, а также способствует воспалительным процессам, в которых участвуют иммунные клетки центральной нервной системы. После переливания крови у молодых грызунов стали замечать нарушения в работе мозга. Причем в случае со старыми мышами такой эффект не наблюдался.

Сами ученые полагают, что блокировка VCAM1 даст возможность приостановить старение мозга. Генетически модифицированные молодые мыши не сталкивались с описанными проблемами при переливании им крови от старых грызунов. Использование ингибирующих активность VCAM1 антител также позволило предотвратить нейродегенерацию.

По мнению ученых, полученные в ходе эксперимента результаты можно использовать при создании терапии для людей, позволяющей частично избежать старения мозга. Очевидно, реализация чего-то подобного невозможна в ближайшем будущем. Полученные результаты придется неоднократно перепроверить.

Ранее, напомним, другая группа ученых связала повреждения некоторых структур мозга с криминальным поведением.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Наука, Старение мозга, Ученые.
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