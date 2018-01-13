Что нужно есть, чтобы сердце было здоровым.

Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инсульт, гипертония — все эти болезни «обязаны» своим происхождением, в основном, нездоровому образу жизни. Употребление в пищу фаст-фуда и сильно переработанных продуктов, алкоголя, а также курение сигарет, стресс и недостаток физической активности являются главными причинами заболеваний сердечно-сосудистой системы. Конечно, есть люди, у которых эти проблемы связаны с наследственностью или другими факторами, однако, даже они в большинстве случаев способны снизить риск, ведя здоровый образ жизни. А правильная диета является гарантией того, что Ваше сердце всегда будет биться в унисон.