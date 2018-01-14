Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки

Ученые из университета Лидса, Великобритания, показали, что относительно безопасный вирус естественного происхождения может быть эффективно использован для борьбы со злокачественными клетками раковых опухолей мозга. И самым интересным является то, что нападение вируса на эти клетки не остается незамеченным иммунной системой организма человека, которая также начинает бороться с раковыми клетками, усиливая во много крат эффект применения такого метода "вирусной" терапии.

Использование специализированных вирусов, которые не наносят вреда организму, но борются с определенными заболеваниями, достаточно широко исследуется и практикуется в последние годы. На свете есть вирусы, онколитические вирусы, которые эффективно атакуют раковые клетки, более того, практически все вирусы естественного происхождения, начиная от вируса Зика и заканчивая вирусом полиомиелита, атакуют сначала именно раковые клетки, после чего принимаются за свою смертельную работу.

Исследования ученых из Лидса сосредоточились на вирусе под названием реовирус (reovirus), который, как показали предыдущие исследования, атакует только раковые клетки, часто оставляя в покое здоровые клетки организма. Во время последних исследований ученые показали, что реовирусы обладают способностью проходить сквозь защитную мембрану, окружающую головной мозг, которую называют гематоэнцефалическим барьером.

Ученые испытали действие реовирусов на небольшой группе добровольцев, больных агрессивной формой рака мозга. Эти добровольцы получили инъекции вируса за несколько дней до того, как злокачественные опухоли были удалены хирургическим путем. Проведя анализ тканей удаленных опухолей, ученые обнаружили во всех них активный реовирус.

"Это является первым разом, когда мы показали, что терапевтический вирус способен проникать сквозь гематоэнцефалический барьер и это открывает ряд новых возможностей в области иммунотерапии" - рассказывает Адель Сэмсон (Adel Samson), ведущий исследователь, - "Такой метод является самым перспективным методом борьбы с агрессивными формами рака мозга".

Помимо того, что реовирус активно атаковал раковые клетки, ученые обнаружили доказательства того, что вирусное нападение стимулировало естественную иммунную систему организма. Концентрируясь в области скоплений раковых клеток, реовирус сделал злокачественную опухоль "более заметной" для иммунной системы, которая тут же включилась в борьбу, увеличивая суммарный терапевтический эффект.

"Наша иммунная система не очень хороша в деле обнаружения раковых образований из-за того, что раковые клетки весьма похожи на нормальные клетки нашего тела. Во-вторых, раковые образования способны в некотором роде маскироваться от иммуноцитов" - объясняет Алан Мелкэр (Alan Melcher), - "Однако иммунная система очень хорошо обнаруживает вирусы, которые как бы подсказывают ей, где находится настоящий "враг"".

В настоящее время технология использования реовирусов проходит этап первых клинических испытаний в Великобритании. Этот метод используется в комплексе с традиционной радиотерапией и химиотерапией. Пока еще рано говорить о получении каких-либо выдающихся положительных результатов, об этом можно будет судить только через несколько месяцев после введения пациентам нескольких доз вирусного препарата.