Рецепт красоты от светской львицы Светланы Вольновой

Если ваш организм "пострадал" после новогодних праздников и чувство тяжести, вялости сопровождает каждый день, то рецепт очищения от Светланы Вольновой именно для вас. Простой и бюджетный - что может быть лучше?

Итак, вам понадобятся всего лишь семена льна и кефир. Берем семена льна и перетираем до состояния муки. Дальше бросаем 1 ст. ложку получившейся муки на стакан кефира (нежирного!).

Каждое утро на протяжении трех недель натощак пьем этот волшебный "коктейль". В первую неделю в кефир бросаем 1 ст. ложку льна, на вторую - две, на третью - три.

После такого курса вы не только будете чувствовать себе легко, но и улучшится цвет лица, пройдут кожные раздражения и наладится обмен веществ.