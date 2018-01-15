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Рецепт красоты от светской львицы Светланы Вольновой

Светлана Вольнова
12:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская светская львица Светлана Вольнова делится с женщинами рецептом очищения организма, который поможет сохранить свежий вид и чувство легкости.

Если ваш организм "пострадал" после новогодних праздников и чувство тяжести, вялости сопровождает каждый день, то рецепт очищения от Светланы Вольновой именно для вас. Простой и бюджетный - что может быть лучше?

Итак, вам понадобятся всего лишь семена льна и кефир. Берем семена льна и перетираем до состояния муки. Дальше бросаем 1 ст. ложку получившейся муки на стакан кефира (нежирного!).

Каждое утро на протяжении трех недель натощак пьем этот волшебный "коктейль". В первую неделю в кефир бросаем 1 ст. ложку льна, на вторую - две, на третью - три.

После такого курса вы не только будете чувствовать себе легко, но и улучшится цвет лица, пройдут кожные раздражения и наладится обмен веществ.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вольнова, Детокс, Здоровье, Очищение организма, Очищение организма льном, Светлана Вольнова, Светская львица Светлана Вольнова.
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