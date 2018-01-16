Защититься от самого распространенного зимой заболевания можно, если учесть при составлении ежедневного меню рекомендации медиков.

Защититься от самого распространенного зимой заболевания можно, если учесть при составлении ежедневного меню рекомендации медиков. После новогодних каникул обычно наблюдается увеличение числа людей, которым ставят диагноз "грипп". Все дело в том, что на праздниках дети и большинство взрослых находились дома, а теперь они вынуждены вернуться в закрытые помещения (школа, офис, детский сад), которые являются рассадником для вирусов и инфекций.