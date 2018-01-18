Грудное вскармливание снижает риск развития диабета

Кормление грудью в течение как минимум шести месяцев снижает риск развития диабета второго типа у женщин на 47%. К такому выводу пришли исследователи отдела НИОКР некоммерческой организации Kaiser Permanente в Калифорнии, проанализировав данные, собранные в ходе 30-летнего исследования здоровья матерей.

У женщин, кормивших грудью меньше шести месяцев, диабет диагностировали в среднем на 25% реже, чем у тех, кто вообще не кормил детей собственным грудным молоком. В статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, ученые пишут, что риск развития диабета оценивался с учетом влияния других факторов, таких как наличие или отсутствие вредных привычек и лишнего веса.

Руководитель исследовательской группы Эрика Грюндерсон (Erica P. Gunderson) и ее коллеги опирались на данные, собранные в рамках другого масштабного исследования, в котором оценивался риск развития коронарной недостаточности. Исследование началось в 1985–1986 годах и длилось 30 лет; его авторы собрали данные о физиологических показателях и состоянии здоровья пяти тысяч женщин, которым на момент начала исследования было от 18 до 30 лет.

Грудное вскармливание, как доказывают многочисленные исследования, укрепляет здоровье и матери, и ребенка; известно, например, что у кормивших грудью женщин реже развивается рак груди и яичников. Примечательно, что риск развития диабета снижается у кормивших грудью женщин вне зависимости от цвета кожи, несмотря на то, что женщины африканского происхождения болеют диабетом втрое чаще. На статистике также не сказалось наличие или отсутствие у будущих матерей гипогликемии, известной как сахарный диабет беременных – состояния, которое спонтанно развивается во время беременности и исчезает после родов.

Как грудное вскармливание влияет на обмен веществ кормящих матерей, точно неизвестно. Авторы исследования предлагают ряд механизмов: возможно, в частности, что гормоны, способствующие лактации, регулируют работу клеток поджелудочной железы и помогают контролировать выработку инсулина.

Авторы статьи считают, что их результаты должны стать основанием для усиления государственной поддержки грудного вскармливания. Врачи, наблюдающие беременных и кормящих матерей и их детей, должны рассказывать о положительном влиянии грудного вскармливания на здоровье матери и советовать не отлучать детей от груди по крайней мере в течение первого полугода жизни и дольше.