Чаще всего зубной камень обнаруживается с внутренней стороны зубного ряда или в промежутках между зубами.

Что представляет собой зубной камень? Частички пищи и постоянно размножающиеся бактерии в ротовой полости образуют на зубах и языке налет после каждого приема пищи. При регулярной чистке зубов и ротовой полости такой легкий налет не представляет никакой опасности. Однако если зубы не чистить, то со временем налет будет уплотняться и становиться заметным. Через некоторое время он начинает твердеть, образуя зубной камень. Размножающиеся бактерии в ротовой полости тоже оставляют большое количество продуктов своей жизнедеятельности, которые повреждают зубную эмаль. Так развивается кариес зубов, зубные трещины и иные дефекты, разрушающие целостность зуба. Чаще всего зубной камень обнаруживается с внутренней стороны зубного ряда или в промежутках между зубами. Зубной камень достаточно прочно сидит на деснах и поверхности зубов, а значит снять его в домашних условиях не так просто, но все же есть некоторые рецепты, которые помогут вам это сделать.