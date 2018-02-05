Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада рассмотрит заявление относительно польского закона "бандеровской идеологии" Рада рассмотрит заявление относительно польского закона "бандеровской идеологии"
Новости: В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсию "неофициальным" работникам В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсию "неофициальным" работникам
Новости: Усик - Гассиев: на кону боя будут 5 чемпионских поясов Усик - Гассиев: на кону боя будут 5 чемпионских поясов
Новости: Американские ученые доказали безвредность излучения смартфонов для людей Американские ученые доказали безвредность излучения смартфонов для людей
X

Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Смотрите фото (3)
Признаки гормонального сбоя
14:46 Сегодня Телеграф
mjusli.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Названы признаки гормонального сбоя у женщин, что помогут вам своевременно выявить нарушения гормонального баланса в организме.

Гормональный сбой – болезненный вопрос для многих девушек и женщин. Как известно, гормоны играют важную роль в нормальной работе организма, они влияют на физиологические функции и отвечают за обмен веществ, поэтому нарушение их баланса чревато весьма неприятными проблемами.

Гормоны должны иметь четкий уровень, но когда он изменяется, это приводит к чреде метаморфоз в организме. Дисбаланс может спровоцировать развитие множества заболеваний и иметь сложные последствия, поэтому при выявлении этого состояния нужно в срочном порядке обращаться к врачу. На дисбаланс гормонов каждый женский организм реагирует по-разному и иногда даже обычные симптомы могут говорить о наличии этого нарушения.

Признаки гормонального сбоя у женщин

Нерегулярные менструации. При нерегулярном менструальном цикле, частых задержках месячных и их отсутствии нужно обследоваться у врача, так как эти показатели могут иметь отношение к гормональному сбою.

Перепады настроения, раздражительность. Женщина с такой проблемой может постоянно пребывать в плохом настроении, срываться на окружающих, проявлять агрессию, злобу, которые ей ранее были несвойственны. Еще одним показателем есть депрессия или пессимизм.

Прибавка в весе. Дисбаланс может проявляться и в стремительном наборе веса независимо от употребляемой пищи. То есть можно сидеть на строжайшей диете, но все равно поправляться.

Хроническая усталость, плохой ночной сон (долгое засыпание, частые пробуждения). При нарушении баланса гормонов чувствуется усталость даже без физических нагрузок, после пробуждения и пр.

Снижение полового влечения. Пропадает интерес к сексуальной жизни.

Головные боли. Частые и регулярные головные боли. 

Выпадение волос (алопеция): резкое выпадение волос .

Есть и другие симптомы гормонального сбоя, которые могут помочь врачу диагностировать заболевание, например, вместо выпадения может наблюдаться повышенный рост волос, и в основном не на голове, а на лице и теле. Нередко скачет артериальное давление и отекают конечности. Случаются и сбои в терморегуляции, тогда можно наблюдать повышенную потливость.

Как восстановить гормональный баланс в организме 

Если было замечено несколько признаков нарушения, то нужно скорее обращаться к специалисту. В данном случае помочь сможет терапевт и гинеколог. Для диагностики и дальнейшего лечения необходимо сдать кровь и анализ на гормоны. Определять курс лечения должен только врач. Основываясь на клинической картине, результатах анализов он определит, уровень какого гормона нужно приводить в норму.

Восстановить нормальное состояние организма нужно двумя методами сразу: устраняют причину его вызвавшую и стабилизируют уровень гормонов с помощью медикаментов. В любом случае нужно действовать одновременно по двум направлениям. Очень важно устранить причину, иначе дальнейшее лечение не будет иметь смысла. Что касается продолжительности терапии, то здесь все решается в каждом конкретном случае и зависит от причин и уровня дисбаланса. Восстановление нормального гормонального фона может занять от нескольких недель до нескольких лет.

Что же делать при гормональном сбое? Ответ однозначный – не заниматься самолечением. Терапия очень проста и эффективна. Женщина или девушка может дальше вести привычный образ жизни, ведь обычно для устранения проблемы используются гормональные препараты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гормональный дисбаланс, Гормональный сбой, Женское здоровья, Здоровье.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Главные проблемы для здоровья людей, которые слишком много думают Ученые заявили, что алкоголь полезен для мозга Назван продукт, который снижает риск онкологии груди

Последние новости

Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии Берлин раскритиковал поездку немецких депутатов в оккупированный Крым Как отдыхает золотая молодежь Ирана (Фото)
Сегодня читают
01 Цены на многие продукты в Украине достигли европейских
02 Ученые выяснили, кто чаще становится жертвой собачьих укусов
03 Наводнение и снег: во Франции продолжает бушевать непогода
04 Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)
05 Москву накрыли рекордные снегопады: есть жертвы
Новости сегодня
15:00 Забавные моменты, которые объясняют, почему женщины живут дольше мужчин
14:49 Джошуа о Владимире Кличко
14:47 Геращенко заявила о недопустимости присутствия "титушек" в Черкасском горсовете
14:45 В Кении полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом
14:44 У NASCAR будет виртуальная игра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сотрудники ГПСУ не пустили в Украину артиста "А'Студио" Сотрудники ГПСУ не пустили в Украину артиста "А'Студио"
Новости: Прогноз погоды в Украине на 6 февраля: днем снег, а ночью ударят морозы В Украине ударят сильные морозы
Новости: Суд над Саакашвили: адвокаты просят перенести рассмотрение дела Адвокаты Саакашвили просят перенести рассмотрение дела
Новости: Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео) Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео)
Добавить комментарий
0