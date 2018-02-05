Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Гормональный сбой – болезненный вопрос для многих девушек и женщин. Как известно, гормоны играют важную роль в нормальной работе организма, они влияют на физиологические функции и отвечают за обмен веществ, поэтому нарушение их баланса чревато весьма неприятными проблемами.

Гормоны должны иметь четкий уровень, но когда он изменяется, это приводит к чреде метаморфоз в организме. Дисбаланс может спровоцировать развитие множества заболеваний и иметь сложные последствия, поэтому при выявлении этого состояния нужно в срочном порядке обращаться к врачу. На дисбаланс гормонов каждый женский организм реагирует по-разному и иногда даже обычные симптомы могут говорить о наличии этого нарушения.

Признаки гормонального сбоя у женщин

Нерегулярные менструации. При нерегулярном менструальном цикле, частых задержках месячных и их отсутствии нужно обследоваться у врача, так как эти показатели могут иметь отношение к гормональному сбою.

Перепады настроения, раздражительность. Женщина с такой проблемой может постоянно пребывать в плохом настроении, срываться на окружающих, проявлять агрессию, злобу, которые ей ранее были несвойственны. Еще одним показателем есть депрессия или пессимизм.

Прибавка в весе. Дисбаланс может проявляться и в стремительном наборе веса независимо от употребляемой пищи. То есть можно сидеть на строжайшей диете, но все равно поправляться.

Хроническая усталость, плохой ночной сон (долгое засыпание, частые пробуждения). При нарушении баланса гормонов чувствуется усталость даже без физических нагрузок, после пробуждения и пр.

Снижение полового влечения. Пропадает интерес к сексуальной жизни.

Головные боли. Частые и регулярные головные боли.

Выпадение волос (алопеция): резкое выпадение волос .

Есть и другие симптомы гормонального сбоя, которые могут помочь врачу диагностировать заболевание, например, вместо выпадения может наблюдаться повышенный рост волос, и в основном не на голове, а на лице и теле. Нередко скачет артериальное давление и отекают конечности. Случаются и сбои в терморегуляции, тогда можно наблюдать повышенную потливость.

Как восстановить гормональный баланс в организме

Если было замечено несколько признаков нарушения, то нужно скорее обращаться к специалисту. В данном случае помочь сможет терапевт и гинеколог. Для диагностики и дальнейшего лечения необходимо сдать кровь и анализ на гормоны. Определять курс лечения должен только врач. Основываясь на клинической картине, результатах анализов он определит, уровень какого гормона нужно приводить в норму.

Восстановить нормальное состояние организма нужно двумя методами сразу: устраняют причину его вызвавшую и стабилизируют уровень гормонов с помощью медикаментов. В любом случае нужно действовать одновременно по двум направлениям. Очень важно устранить причину, иначе дальнейшее лечение не будет иметь смысла. Что касается продолжительности терапии, то здесь все решается в каждом конкретном случае и зависит от причин и уровня дисбаланса. Восстановление нормального гормонального фона может занять от нескольких недель до нескольких лет.

Что же делать при гормональном сбое? Ответ однозначный – не заниматься самолечением. Терапия очень проста и эффективна. Женщина или девушка может дальше вести привычный образ жизни, ведь обычно для устранения проблемы используются гормональные препараты.