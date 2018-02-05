Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения
Новости: В сети появились кадры испытаний украинского беспилотника "Химера-Т" (Видео) В сети появились кадры испытаний украинского беспилотника "Химера-Т" (Видео)
Новости: Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018 Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018
Новости: Большой адронный коллайдер доказал существование оддерона Большой адронный коллайдер доказал существование оддерона
X

Ученые развеяли популярный миф о медитации

Медитация
22:47 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что медитация не способна изменить характер человека.

Медитация может усилить способность к сопереживанию, однако не влияет на снижение уровня агрессии и предубеждение в отношении определенных социальных групп. К такому выводу пришла международная группа психологов в  исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

По словам экспертов, многие авторы предыдущих исследований медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов. Так, с 2010 года появилось немало исследований о медитации, в частности, большая часть работ посвящена влиянию практики на человека, который медитирует.

Исследователи изучили 22 контролируемых испытания, в которых авторы сравнивали людей, которые регулярно медитируют, с контрольной группой, которая не практикует медитацию. В исследовании использовались практики, созданные на основе различных буддистских техник, в частности медитация осознанности (mindfulness meditation) и медитация "любящей доброты" (lovingkindness meditation).

Специалисты выделили пять характеристик социального поведения, описанных в работах: сочувствие, эмпатию, агрессию, склонность к предубеждению и социальную вовлеченность (количество и качество социальных связей).

По словам исследователей, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не влияла на агрессию и предубеждение. Впоследствии психологи выяснили, что в исследованиях способности к сочувствию закономерность: медитация лучше помогала развить эти чувства, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы. В то же время неизвестно, есть ли такой же эффект в работах по эмпатии, поскольку во многих из них не указано, кто был преподавателем. Исследователи считают, что авторы-преподаватели могли, не осознавая, искажать результаты экспериментов.

Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, однако отмечают, что в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медитация, Польза медитации, Правда о медитации.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Смех и улыбка через силу позитивно влияют на здоровье человека Названы главные правила "зимнего" детокса Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин

Последние новости

Известная plus-size модель снялась в рекламе купальников Этот учитель математики настолько горяч, что у вас проснется тяга к точным наукам (Фото) Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр
Сегодня читают
01 СМИ: Хорватия решила вернуть Украине неисправные истребители
02 Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований в Пхенчхане
03 ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения
04 Боец ММА сам себя отправил в нокаут (Видео)
05 В Киеве из-за гриппа начинают закрывать школы
Новости сегодня
01:11 Леонардо Ди Каприо может сыграть Леонардо да Винчи
01:02 Белоснежка уже не та: уморительные фото неудачного народного косплея
00:44 Массовые лесные пожары отсрочили конец последнего ледникового периода
00:34 На заметку мужчинам: главные признаки низкого уровня тестостерона
00:18 Современные амазонки: женщины и лошади, которые созданы друг для друга (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост экономики: в НБУ назвали основные цифры 2017 года В НБУ назвали основные цифры 2017 года
Новости: В НБУ рассказали о валютных долгах Украины В НБУ рассказали о валютных долгах Украины
Новости: Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать
Новости: Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо" Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо"
Добавить комментарий
0