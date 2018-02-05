Ученые развеяли популярный миф о медитации

Медитация может усилить способность к сопереживанию, однако не влияет на снижение уровня агрессии и предубеждение в отношении определенных социальных групп. К такому выводу пришла международная группа психологов в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

По словам экспертов, многие авторы предыдущих исследований медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов. Так, с 2010 года появилось немало исследований о медитации, в частности, большая часть работ посвящена влиянию практики на человека, который медитирует.

Исследователи изучили 22 контролируемых испытания, в которых авторы сравнивали людей, которые регулярно медитируют, с контрольной группой, которая не практикует медитацию. В исследовании использовались практики, созданные на основе различных буддистских техник, в частности медитация осознанности (mindfulness meditation) и медитация "любящей доброты" (lovingkindness meditation).

Специалисты выделили пять характеристик социального поведения, описанных в работах: сочувствие, эмпатию, агрессию, склонность к предубеждению и социальную вовлеченность (количество и качество социальных связей).

По словам исследователей, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не влияла на агрессию и предубеждение. Впоследствии психологи выяснили, что в исследованиях способности к сочувствию закономерность: медитация лучше помогала развить эти чувства, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы. В то же время неизвестно, есть ли такой же эффект в работах по эмпатии, поскольку во многих из них не указано, кто был преподавателем. Исследователи считают, что авторы-преподаватели могли, не осознавая, искажать результаты экспериментов.

Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, однако отмечают, что в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии.