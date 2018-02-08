С помощью обычных доступных всем продуктов можно помочь вашим волосам быть здоровыми.

Шикарные густые волосы - привилегия, доступная только здоровым женщинам, которые возводят уход за собой в настоящий культ. Надеяться только лишь на генетику рискованно: даже при наличии неплохих исходных данных, под влиянием экологии, стресса и несбалансированного питания "на бегу", вы рискуете лишиться красивой шевелюры. Потеря блеска и посекшиеся кончики - это самая маленькая проблема. Если вовремя не обратить внимание на состояние волосяного покрова и не принять меры вас ждут сухость кожи головы, а в последствии выпадение волос и потеря густоты. Сохранить и приумножить шикарные локоны возможно только в случае комплексной заботы о своем организме. Первый и самый важный этап - это питание, а именно пересмотр рациона с целью замещения вредных продуктов на насыщенные полезными веществами. Перед вами ТОП-5 самых полезных продуктов, регулярно употребляя которые ваша шевелюра будет предметом восхищения окружающих.