Ученые назвали доступный продукт, который поможет работе вашего сердца

Молоко как источник животных насыщенных жиров неоднократно объявлялось нежелательным продуктом питания для сердечнососудистой системы. Ученые из Копенгагенского университета (Дания) представили данные о том, что употребление цельного молока как раз полезно, так как снижает уровень "плохого" холестерина в крови.

"Цельное молоко не хуже, чем молоко с низким содержанием жира, и даже может быть более полезным для здоровья вариантом", - констатировали в итоге специалисты.

В пользу их вывода говорят данные опытов с участием 18 здоровых взрослых человек. По заданию ученых добровольцы на протяжении трех недель ежедневно пили молоко – по 500 мл обезжиренного (в одной группе), либо цельного (в другой группе).

Результаты эксперимента оказались следующими. В двух группах люди демонстрировали одинаковое содержание "плохого" холестерина (липопротеины низкой плотности), но в группе, употреблявшей цельное молоко, оказались более высокими показатели "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности).

По словам специалистов, "хороший" холестерин оказывает положительное влияние на здоровье, перенося "плохой" холестерин из артерий в печень, где он быстрее разрушается и выводится вон. Таким образом, употребление цельного молока приносит пользу сердцу и сосудам.

Примечательно, что в более ранних исследованиях ученые наблюдали корреляцию между употреблением жирной молочной продукции и снижением вероятности развития у человека диабета.