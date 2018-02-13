Если рядом любящая жена, которая с пониманием относится к проблемам своего мужа, то кризис среднего возраста пройдет без особых сложностей.

Определиться с понятием «кризис среднего возраста» довольно тяжело, так как однозначного описания этого термина просто не существует. В общих чертах кризисом среднего возраста принято называть долговременную эмоциональную подавленность (или депрессию), возникающую вследствие переоценки своего жизненного опыта. Как правило, такое состояние возникает в возрасте 35-45 лет. В этот период мужчина начинает осознавать, что множество возможностей в юности были упущены, а наступление собственной старости становится неизбежным процессом.