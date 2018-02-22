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Назван самый полезный напиток

Вода
01:28 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Вода поможет быстро восстановить силы после напряженных занятий без побочных эффектов.

Ученые составили список самых полезных напитков для организма человека. Также специалисты предостерегли от употребления энергетических напитков.

По мнению специалистов, наиболее полезным напитком является обычная питьевая вода. Она незаменима для здоровья тех, кто активно занимается спортом.

Эксперты уверены, что обычные спортивные напитки, которые в последние годы приобрели бешеную популярность, способны оказать неблагоприятное воздействие на организм. Несмотря на наличие всех необходимых спортсмену элементов в составе спортивного питания, добавки могут привести к значительным проблемам с весом и разрушению зубов.

Также специалисты предостерегают от употребления энергетических напитков. Высокая концентрация кофеина в энергетиках может обернуться для человека аритмией, расстройствами желудка и сильными головными болями.

Сообщается, что данные выводы исследователи смогли сделать по результатам масштабных наблюдений. В ходе опытов ученые тщательно анализировали воздействие каждого напитка на человеческий организм.

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Новости шоу бизнеса, Вода, Новости здоровья, Питьевая вода, Самый полезный напиток.
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