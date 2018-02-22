Научитесь следить за своим питанием, изучайте этикетки и составьте сбалансированный рацион.

Отказаться от сахара не так просто, как кажется на первый взгляд. Не верите? Попробуйте прожить без сладкого хотя бы несколько дней. Только помните, что даже безобидные на первый взгляд продукты содержат очень много сахара. Обезжиренные йогурты, фруктовые соки, протеиновые и зерновые батончики, молоко, кофейные коктейли и даже кетчуп: список можно продолжать еще очень долго, но сегодня мы решили заострить внимание на другом. Говорят, что требуется всего 21 день, чтобы избавиться от вредной привычки. Научитесь следить за своим питанием, изучайте этикетки и составьте сбалансированный рацион (чтобы организм получал глюкозу из жиров и белков) — и вы удивитесь, какие поразительные изменения произойдут с вашим телом.