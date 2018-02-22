Ваше здоровье под угрозой: повышенное слюноотделение во время сна

Итак. рассмотрим распространенные причины ночного слюноотделения.

Насморк

Начнем с простого и очевидного. Очень часто слюна течет именно из-за насморка. Ночью нос закладывает, дыхание затрудняется и человек открывает рот. Тут и начинается повышенное выделение слюны. Эта проблема решится сама собой, когда пройдет насморк.

Инфекции в ротовой полости

Течет слюна при заболевании полости рта: воспалении слизистой и десен, кариесе или пародонтозе. Размножающиеся бактерии провоцируют выработку, а соответственно, и выделение повышенного количества слюны. Всегда помни, что нужно тщательно следить за здоровьем зубов

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Воспаление, повышенная кислотность, метеоризм — всё это приводит к обильному слюноотделению ночью. При подобных заболеваниях слюноотделение работает как защитная мера: слюна разводит желудочный сок и снижает кислотность. Эти симптомы не стоит игнорировать, чтобы не довести себя до холецистита или панкреатита.

Гельминтоз

Да, именно так, это вовсе не миф. Конечно же, текущая во сне слюна не стопроцентная гарантия наличия глистов, но они вполне могут быть. Глисты вызывают изменение кислотности, что, как мы уже говорили, приводит к обильному слюноотделению. Есть повод провериться, сдать анализы или провести профилактику.

Проблема обильного слюноотделения также может быть сигналом организма о наличии более серьезных проблем.

Заболевания нервной системы

Симптом может проявляться при нарушении мозгового кровообращения, во время болезни Паркинсона или при невралгии тройничного нерва. Такое же явление характерно для сирингобульбии, полиомиелита, сосудистых патологий и даже онкологии.

Заболевания эндокринной системы

Обильное слюноотделение может быть своеобразной реакцией нейроэндокринной системы на какой-то раздражитель. Оно может возникать в результате стресса или эндокринных заболеваний органов (щитовидной железы, гипофиза, гипоталамуса). Иногда наблюдается при сахарном диабете.

Очень часто ночные слюнотечения возникают из-за вредных привычек. Люди, употребляющие наркотики, или курильщики очень часто страдают от этого неприятного симптома. Тут рецепт всего один — пора бросать вредную привычку.