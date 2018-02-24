Названы продукты для "чистки" печени от токсинов.

Специалисты-диетологи рекомендуют для очищения печени есть вареные артишоки, которые активно очищают ее от токсинов и улучшают работу за счет содержащихся витаминов. Забота о печени должна стоять на первом месте у тех, кто собирается прожить долгую жизнь и не быть обременительным для своих родных. Для этого очень важно правильно питаться и четко знать, какие именно продукты позволяют иметь здоровую печень. В вашем рационе должны быть продукты, которые помогут очистить печень от токсинов.