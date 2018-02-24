Постоянное переедание приносит немало проблем.

Постоянное переедание приносит немало проблем. Аппетит можно уменьшить, соблюдая простые правила. Ими поделилась диетолог Оксана Скиталинская. "Прекратить переедать очень сложно, особенно, когда везде много высококалорийной и легкодоступной пищи. Почти каждый из моих пациентов жалуется на так называемый" вечерний жор ". Многие из них знает, что и как нужно есть, и даже начинает свое утро идеально - с омлета и кофе. В обед также все более-менее сдержанно и культурно. но уже после 16:00 начинаются поиски "чего бы такого пожевать", а самая страшная пора наступает вечером, когда съедается все, что есть на кухне, и часто трапеза продолжается до наступления полуночи ", - говорит диетолог.