Когда звучит слово "похудеть", то в воображении сразу рисуется голодная диета и истязание над собой. Но есть и менее кардинальный метод сбросить немного веса, не измучив себя при этом голодом.
Как правильно считать калории, чтобы похудеть
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Когда звучит слово "похудеть", то в воображении сразу рисуется голодная диета и истязание над собой. Но есть и менее кардинальный метод сбросить немного веса, не измучив себя при этом голодом.
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