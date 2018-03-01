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Ученые нашли причину появления особо смертоносного рака

Ученый
01:46 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета штата Аризона выяснили механизм формирования трудноизлечимой формы рака пищевода.

Согласно выводам исследователей, злокачественные клетки развиваются из патологической ткани пищевода, пораженного синдромом Барретта, в результате более интенсивного накопления мутаций.

При синдроме Барретта плоский многослойный эпителий пищевода превращается в цилиндрический. От этой болезни страдают около трех миллионов жителей США, и ежегодно у 0,2 процента пациентов развивается аденокарцинома. При этом менее 15 процентов людей с этой формой рака живут пять лет. Неизвестно, какой именно механизм провоцирует перерождение клеток в злокачественную ткань.

Биологи выявили, что геном в клетках цилиндрического эпителия становится нестабильным. В патологической ткани накапливаются мутации, которые создают генетическое разнообразие среди клеток. При этом скорость возникновения дефектов в ДНК выше у тех пациентов, у которых, в конечном итоге, развивается опухоль. Сами раковые клетки являются результатом формы естественного отбора, который способствует неконтролируемому росту.

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Новости шоу бизнеса, Новости здоровья, Онкология, Причина рака, Рак, Рак пищевода, Синдром Барретта.
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