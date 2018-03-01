Ученые нашли причину появления особо смертоносного рака

Согласно выводам исследователей, злокачественные клетки развиваются из патологической ткани пищевода, пораженного синдромом Барретта, в результате более интенсивного накопления мутаций.

При синдроме Барретта плоский многослойный эпителий пищевода превращается в цилиндрический. От этой болезни страдают около трех миллионов жителей США, и ежегодно у 0,2 процента пациентов развивается аденокарцинома. При этом менее 15 процентов людей с этой формой рака живут пять лет. Неизвестно, какой именно механизм провоцирует перерождение клеток в злокачественную ткань.

Биологи выявили, что геном в клетках цилиндрического эпителия становится нестабильным. В патологической ткани накапливаются мутации, которые создают генетическое разнообразие среди клеток. При этом скорость возникновения дефектов в ДНК выше у тех пациентов, у которых, в конечном итоге, развивается опухоль. Сами раковые клетки являются результатом формы естественного отбора, который способствует неконтролируемому росту.