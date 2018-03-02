Племя хунза живет на стыке трех самых высоких горных систем планеты — Гималаи, Гиндукуш и Каракорум образуют так называемое «место горной встречи».

На границе Индии и Пакистана, в долине реки Хунза расположен так называемый «Оазис молодости» — местные жители живут очень долго и болеют очень редко. Ученые не представляют, как хунзакуты получают дар вечной молодости, хотя исследования феномена ведутся вот уже более полувека. Соседи племени представляют собой типичные восточные народности, но сами хунзакуты выглядят почти по-европейски. По сохранившимся преданиям, небольшое государство основали солдаты Александра Македонского во время Индийского похода.