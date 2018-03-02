Хотя бы раз в жизни это происходит с каждым мужчиной – вы находитесь на пике страсти, и внезапно все заканчивается, даже не успев начаться.

Слишком быстрая эякуляция не редкость, каждый третий парень на планете имеет дело с преждевременным семяизвержением. Исследование, опубликованное в Журнале сексуальной медицины, показало, что из 1200 участников мужского пола около 30% считают, что они слишком быстро эякулировали во время секса и были недовольны тем, как долго он продолжался. Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт объясняет: "Большинство мужчин не подозревают, что многие парни эякулируют в течение двух минут после проникновения, а еще больше выдерживают всего четыре минуты секса". Есть несколько способов, благодаря которым мужчины смогут заниматься сексом дольше. В этой статье вы найдете 10 советов для поддержания здоровой, удовлетворяющей обоих пратнеров, сексуальной жизни.