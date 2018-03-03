Посмотрите на фотографии этих людей из разных слоев общества, молодых и старых, которые смогли выжить после рака, одной из самых страшных болезней современности.

Это удивительные люди с несгибаемой силой воли. Они столкнулись со смертельной опасностью и смогли победить одну из самых страшных и смертельных болезней в мире. Посмотрите на фотографии этих людей из разных слоев общества, молодых и старых, которые смогли выжить после рака, одной из самых страшных болезней современности. Это просто поразительно!