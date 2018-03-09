Как понять, есть ли у вас паразиты

Реклама сообщает, что все люди заражены паразитами и нуждаются в лечении. Но так ли это, отвечают эксперты.

Кто такие паразиты

Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа очень разных инфекций. Общих черт немного:

Все паразиты более или менее приспособлены к жизни внутри человека.

Они не приносят человеку пользы, но могут причинить значительный вред.

Если в рекламе говорится о паразитах в общем, можете быть уверены: вас хотят обмануть.

Говорить о лечении или о диагностике паразитов в общем, не упоминая типа инфекции, так же неправильно, как говорить, например, о травмах, не уточняя, о какой именно идет речь. По сложности лечения и возможным последствиям некоторые паразитарные инфекции отличаются от других, как легкий ушиб от перелома.

Какие симптомы могут вызывать паразиты

В разных странах распространены разные паразитарные инфекции. Для многих регионов точной статистики о заболеваемости еще нет. Однако говорить об эпидемии нельзя: заражены не все люди, как утверждает реклама, а лишь некоторые.

В странах европы наиболее распространены около 15 паразитарных инфекций.

Самое важное, что нужно запомнить: разные паразитарные инфекции могут вызывать разные неспецифические симптомы. Это значит, что такие же симптомы могут быть вызваны многими другими причинами.

Сухой кашель: Аскаридоз, токсокароз, анкилостомоз, стронгилоидоз, эхинококкоз.

Сыпь на коже, похожая на аллергию: Такой симптом может наблюдаться при заражении всеми типами глистов. если сыпь локализована в каком-то определенном месте (например, на ноге), ее причиной может быть анкилостомоз, стронгилоидоз, токсокароз или шистосомоз.

Зуд в области заднего прохода или половых органов: Энтеробиоз (острицы).

Повышение температуры, слабость, озноб, сильные боли в животе: Лямблиоз, описторхоз, клонорхоз, трихинеллез, шистосомоз.

Продолжительная диарея (понос): Лямблиоз.

Продолжительные боли в животе: Аскаридоз, анкилостомоз, заражение бычьим и свиным цепнями, дифиллоботриоз, трихоцефалез, стронгилоидоз

Сильные боли в мышцах: Трихинеллез, эхинококкоз.

Нарушение зрения: Возможно при многих инфекциях, в том числе при токсокарозе, аскаридозе, токсоплазмозе, фасциолезе

Уплотнение под кожей: Фасциолез, аскаридоз, заражение свиным цепнем, анкилостомоз

Приступы эпилепсии, нарушение речи, походки или координации движений : Эхинококкоз, токсоплазмоз, токсокароз, цистицеркоз (свиной цепень)

Появление крови в моче: Шистосомоз.

Выделение глистов с калом: Аскаридоз.

Реклама часто связывает с паразитами многие другие симптомы: от плохого аппетита до выпадения волос. Как правило, это просто вымысел шарлатанов, которые эксплуатируют страх пациентов и их неосведомленность в этой весьма сложной области медицины.

Как можно заразиться

Чтобы снизить риск заражения, не нужно зубрить механизмы передачи каждой инфекции. Достаточно запомнить общие пути передачи и то, как можно противостоять заражению.

1. есть немытые продукты, пить грязную воду

Через загрязненные почвой продукты и воду передаются многие инфекции, в том числе лямблиоз, аскаридоз, эхинококкоз, анкилостомоз.

Как защититься

Тщательно мыть овощи и фрукты перед едой.

Мыть руки, особенно после контакта с почвой.

Никогда не пить воду из неизвестных источников.

Во время путешествий (особенно в развивающиеся страны) пить только бутилированную воду.

2. есть сырое или полусырое мясо или рыбу

Такой путь передачи характерен для тениоза (свиной цепень), трихинеллеза, дифиллоботриоза, описторхоза и других инфекций.

Как защититься

Не есть сырое мясо или рыбу или есть только то, что прошло ветеринарный контроль.

Тщательно готовить мясо и рыбу.

Замораживать рыбу в обычной морозилке при температуре –18 °С надо не меньше двух недель. Но это не убьет особо стойких паразитов, их может уничтожить только промышленная заморозка. Поэтому рыбу, которую вы поймали сами, надо хорошо варить и жарить: по 20 минут после закипания или нагревания.

3. Контактировать с зараженным человеком

Такой механизм характерен для энтеробиоза (острицы). Чаще всего этой инфекцией заражаются дети во время игр со сверстниками в детском саду или школе.

Другая инфекция, которая передается от зараженных людей, это цистицеркоз.

Как защититься

Мыть руки перед едой.

Во время путешествий не употреблять в пищу сырые продукты, подготовленные другими людьми. Например, фрукты, очищенные от кожуры.

4. Контактировать с калом или блохами зараженных животных

Так передаются дипилидиоз, токсоплазмоз и другие инфекции.

Как защититься

Мыть руки после контакта с животными или почвой, которая могла быть заражена их калом.

Периодически давать животному антипаразитарные средства и регулярно использовать средства от блох.

5. Контактировать с зараженной водой и почвой

Некоторые паразиты (например, возбудители анкилостомоза или шистосомоза) могут проникнуть в организм через кожу, когда вы купаетесь или ходите босиком по зараженной почве.

Как защититься

Во время путешествий в тропические страны всегда носить обувь.

Никогда не купаться в незнакомых пресных водоемах, которые могут быть загрязнены сточными водами.

Как понять, что у вас паразиты

Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются и всегда зависит от того:

Какие симптомы беспокоят человека.

Какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни.

если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.

Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики

Нет, это неправильная тактика. Во-первых, разные паразитарные инфекции поддаются разному лечению.

Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.

Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.

если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, многие паразиты погибают без лечения.

Можно ли лечиться народными средствами

Использовать народные средства для лечения от паразитов — плохая идея.

Действительно эффективные народные средства от паразитов пока не известны.

Кроме того, многие народные средства обладают раздражающим действием и вызывают миграцию паразитов. А последнее чревато опасными осложнениями: непроходимостью кишечника, закупоркой желчевыводящих путей и так далее.

Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях

Реклама чудодейственных средств от паразитов — вранье.

если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины.

Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции.

При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее лечения. А профилактика — это элементарные гигиенические меры.