Как понять, есть ли у вас паразиты
Новости шоу бизнеса: Признаки наличия паразитов в организме.
Реклама сообщает, что все люди заражены паразитами и нуждаются в лечении. Но так ли это, отвечают эксперты.
Кто такие паразиты
Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа очень разных инфекций. Общих черт немного:
Все паразиты более или менее приспособлены к жизни внутри человека.
Они не приносят человеку пользы, но могут причинить значительный вред.
Если в рекламе говорится о паразитах в общем, можете быть уверены: вас хотят обмануть.
Говорить о лечении или о диагностике паразитов в общем, не упоминая типа инфекции, так же неправильно, как говорить, например, о травмах, не уточняя, о какой именно идет речь. По сложности лечения и возможным последствиям некоторые паразитарные инфекции отличаются от других, как легкий ушиб от перелома.
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Какие симптомы могут вызывать паразиты
В разных странах распространены разные паразитарные инфекции. Для многих регионов точной статистики о заболеваемости еще нет. Однако говорить об эпидемии нельзя: заражены не все люди, как утверждает реклама, а лишь некоторые.
В странах европы наиболее распространены около 15 паразитарных инфекций.
Самое важное, что нужно запомнить: разные паразитарные инфекции могут вызывать разные неспецифические симптомы. Это значит, что такие же симптомы могут быть вызваны многими другими причинами.
Сухой кашель: Аскаридоз, токсокароз, анкилостомоз, стронгилоидоз, эхинококкоз.
Сыпь на коже, похожая на аллергию: Такой симптом может наблюдаться при заражении всеми типами глистов. если сыпь локализована в каком-то определенном месте (например, на ноге), ее причиной может быть анкилостомоз, стронгилоидоз, токсокароз или шистосомоз.
Зуд в области заднего прохода или половых органов: Энтеробиоз (острицы).
Повышение температуры, слабость, озноб, сильные боли в животе: Лямблиоз, описторхоз, клонорхоз, трихинеллез, шистосомоз.
Продолжительная диарея (понос): Лямблиоз.
Продолжительные боли в животе: Аскаридоз, анкилостомоз, заражение бычьим и свиным цепнями, дифиллоботриоз, трихоцефалез, стронгилоидоз
Сильные боли в мышцах: Трихинеллез, эхинококкоз.
Нарушение зрения: Возможно при многих инфекциях, в том числе при токсокарозе, аскаридозе, токсоплазмозе, фасциолезе
Уплотнение под кожей: Фасциолез, аскаридоз, заражение свиным цепнем, анкилостомоз
Приступы эпилепсии, нарушение речи, походки или координации движений : Эхинококкоз, токсоплазмоз, токсокароз, цистицеркоз (свиной цепень)
Появление крови в моче: Шистосомоз.
Выделение глистов с калом: Аскаридоз.
Реклама часто связывает с паразитами многие другие симптомы: от плохого аппетита до выпадения волос. Как правило, это просто вымысел шарлатанов, которые эксплуатируют страх пациентов и их неосведомленность в этой весьма сложной области медицины.
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Как можно заразиться
Чтобы снизить риск заражения, не нужно зубрить механизмы передачи каждой инфекции. Достаточно запомнить общие пути передачи и то, как можно противостоять заражению.
1. есть немытые продукты, пить грязную воду
Через загрязненные почвой продукты и воду передаются многие инфекции, в том числе лямблиоз, аскаридоз, эхинококкоз, анкилостомоз.
Как защититься
Тщательно мыть овощи и фрукты перед едой.
Мыть руки, особенно после контакта с почвой.
Никогда не пить воду из неизвестных источников.
Во время путешествий (особенно в развивающиеся страны) пить только бутилированную воду.
2. есть сырое или полусырое мясо или рыбу
Такой путь передачи характерен для тениоза (свиной цепень), трихинеллеза, дифиллоботриоза, описторхоза и других инфекций.
Как защититься
Не есть сырое мясо или рыбу или есть только то, что прошло ветеринарный контроль.
Тщательно готовить мясо и рыбу.
Замораживать рыбу в обычной морозилке при температуре –18 °С надо не меньше двух недель. Но это не убьет особо стойких паразитов, их может уничтожить только промышленная заморозка. Поэтому рыбу, которую вы поймали сами, надо хорошо варить и жарить: по 20 минут после закипания или нагревания.
3. Контактировать с зараженным человеком
Такой механизм характерен для энтеробиоза (острицы). Чаще всего этой инфекцией заражаются дети во время игр со сверстниками в детском саду или школе.
Другая инфекция, которая передается от зараженных людей, это цистицеркоз.
Как защититься
Мыть руки перед едой.
Во время путешествий не употреблять в пищу сырые продукты, подготовленные другими людьми. Например, фрукты, очищенные от кожуры.
4. Контактировать с калом или блохами зараженных животных
Так передаются дипилидиоз, токсоплазмоз и другие инфекции.
Как защититься
Мыть руки после контакта с животными или почвой, которая могла быть заражена их калом.
Периодически давать животному антипаразитарные средства и регулярно использовать средства от блох.
5. Контактировать с зараженной водой и почвой
Некоторые паразиты (например, возбудители анкилостомоза или шистосомоза) могут проникнуть в организм через кожу, когда вы купаетесь или ходите босиком по зараженной почве.
Как защититься
Во время путешествий в тропические страны всегда носить обувь.
Никогда не купаться в незнакомых пресных водоемах, которые могут быть загрязнены сточными водами.
Как понять, что у вас паразиты
Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются и всегда зависит от того:
Какие симптомы беспокоят человека.
Какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни.
если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.
Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики
Нет, это неправильная тактика. Во-первых, разные паразитарные инфекции поддаются разному лечению.
Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.
Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.
если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, многие паразиты погибают без лечения.
Можно ли лечиться народными средствами
Использовать народные средства для лечения от паразитов — плохая идея.
Действительно эффективные народные средства от паразитов пока не известны.
Кроме того, многие народные средства обладают раздражающим действием и вызывают миграцию паразитов. А последнее чревато опасными осложнениями: непроходимостью кишечника, закупоркой желчевыводящих путей и так далее.
Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях
Реклама чудодейственных средств от паразитов — вранье.
если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины.
Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции.
При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее лечения. А профилактика — это элементарные гигиенические меры.