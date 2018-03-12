Тестостерон – основной гормон мужественности, за основные женские признаки отвечают женские половые гормоны – эстрогены.

Что делает мужчину – мужчиной, а женщину – женщиной? Точного ответа на этот вопрос пока не существует, поскольку человеческий организм таит в себе много неразгаданных тайн. Специалисты выделяют несколько типов полов, среди которых физический, психологический, генетический. Решающую роль в оформлении мужского или женского пола играют половые гормоны. Тестостерон – основной гормон мужественности, гормон агрессии и доминирования. Именно он делает мужчину мужчиной. За основные женские признаки отвечают женские половые гормоны – эстрогены. Каково влияние половых гормонов на настроение человека?