Подборка продуктов, которые способны утолить голод и не навредить вашей фигуре.

Подборка продуктов, которые способны утолить голод и не навредить вашей фигуре. Диетологи разрешают употреблять на ужин множество разнообразных продуктов на любой вкус. Миф о вреде ужина после 18:00 уже давным-давно развенчан профессиональными диетологами, но вот какие продукты и блюда можно употреблять вечером - этот вопрос до сих пор остается открытым. Эксперты утверждают, что ложиться в постель с пустым желудком крайне неблагоприятно для здоровья и фигуры в том числе. Метаболизм замедляется, нарушаются биологические ритмы, появляется бессонница и "зверский" аппетит по утрам, а чтобы этого избежать, нужно обязательно поужинать, выбирая продукты из рекомендованного списка.