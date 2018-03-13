Врачи назвали главные признаки авитаминоза и рассказали, как пополнить запас витамин в организме.

Врачи назвали главные признаки авитаминоза и рассказали, как пополнить запас витамин в организме. Авитаминоз уже подстерегает наши организмы, истощенные долгими холодами. Именно в начале весны мы не получаем в должной мере полезные вещества, витамины и микроэлементы, а "старые" запасы истощились.Больше всего уязвимы к авитаминозу весной – работающие граждане средних лет, а также – подростки, заметила врач. За маленькими детьми, по ее словам, уход более тщательный, питание – сбалансированное, поэтому до авитаминоза, как правило, дело не доходит. Плюс маленьких детей чаще осматривает педиатр, он сразу замечает признаки нехватки витаминов или микроэлементов.