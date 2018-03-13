Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины
Новости: Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ
Новости: Скандал в мире науки: крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов" Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
X

Канадские психологи определили "самый сексуальный" тип человека

Канадские психологи определили "самый сексуальный" тип человека
23:33 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые из Канады опубликовали доклад с результатами интересного исследования о сексуальности человека.

Канадские психологи из Гуелфского и Ниписсингского университетов провели совместное исследование, в результате которого оказалось, что альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни, пишет Сегодня со ссылкой на Independent.

Самые известные женщины-любовницы прошлого (Фото)

В результате выяснилось, что наиболее альтруистические респонденты имели в своей секс-истории более случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке.

Чем вредно для организма длительное половое воздержание

Кроме того, они выглядели более привлекательными и сексуальными в глазах противоположного пола.

Альтруизм – понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других, соотносится с понятием самоотверженность – то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека.

Что говорит народная медицина о лечении простатита

Ранее ученые выяснили, что наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альтруизм, Здоровье, Медицина, Новости здоровья, Новости психологии, Психология, Секс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Названы основные полезные свойства цветной капусты Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом Сегодня отличный день чтобы начать делать это: утренняя растяжка в картинках

Последние новости

Легкий детокс: как с помощью соков очистить организм Маккейн выразил пожелания будущему директору ЦРУ Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
03 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
00:12 Великолепная семерка продуктов, которые очень эффективны против стресса
23:52 Смех до слез: беспощадный гламур от настоящих "светских львиц"
23:45 На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер
23:29 Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире (Видео)
23:11 Медики рассказали, почему полным людям следует есть жареный чеснок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео) Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Добавить комментарий
0