Канадские психологи определили "самый сексуальный" тип человека

Канадские психологи из Гуелфского и Ниписсингского университетов провели совместное исследование, в результате которого оказалось, что альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни, пишет Сегодня со ссылкой на Independent.

В результате выяснилось, что наиболее альтруистические респонденты имели в своей секс-истории более случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке.

Кроме того, они выглядели более привлекательными и сексуальными в глазах противоположного пола.

Альтруизм – понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других, соотносится с понятием самоотверженность – то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека.

Ранее ученые выяснили, что наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины.