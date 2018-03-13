Канадские психологи определили "самый сексуальный" тип человека
Новости шоу бизнеса: Ученые из Канады опубликовали доклад с результатами интересного исследования о сексуальности человека.
Канадские психологи из Гуелфского и Ниписсингского университетов провели совместное исследование, в результате которого оказалось, что альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни, пишет Сегодня со ссылкой на Independent.
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В результате выяснилось, что наиболее альтруистические респонденты имели в своей секс-истории более случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке.
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Кроме того, они выглядели более привлекательными и сексуальными в глазах противоположного пола.
Альтруизм – понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других, соотносится с понятием самоотверженность – то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека.
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Ранее ученые выяснили, что наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины.