Цветная капуста имеет много полезных свойств.

Вам нравится цветная капуста? Или же, напротив, вы не переносите даже запах этого овоща из семейства крестоцветных. Если вы относитесь к последним, вам стоит знать, что этот овощ содержит витамины группы В (В1, В2, В3, В6 и фолиевая кислота), С, К и Е. Цветная капуста также дает нам жизненно важные минералы, такие как кальций, магний, фосфор, калий и марганец и является одним из лучших источников растительного белка. В этом овоще содержится минимум жира и много белка, клетчатки и жирных кислот Омега-3. Поэтому если вы будете регулярно есть цветную капусту, ваше тело будет здоровым и сильным.