Американские диетологи проанализировали режим питания нескольких сотен людей, наблюдая за ними в течение года.

Американские диетологи проанализировали режим питания нескольких сотен людей, наблюдая за ними в течение года. 1. Идеальный завтрак - от 7.30 до 8.30 утра, доказали специалисты американского Университета Лойолы. В это время происходит самый мощный выброс кортизона - нашего гормона активности. Пища, съеденная в течение часа после пробуждения усиливает скорость обменных процессов до 20% за весь день. В идеале завтрак должен состоять из белковой пищи (постное отварное мясо) и медленных углеводов (каши, мюсли, зерновой хлеб).