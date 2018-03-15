Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Заболевания сердца считаются самыми распространенными в мире. Медики настаивают на своевременной профилактике, потому что хроническую болезнь сложно вылечить, а иногда – практически невозможно. Итак, эти три правила должны выполнять все, кто хочет иметь здоровое сердце и сосуды:

Спать не менее семи часов в сутки

Полноценный ночной сон способствует улучшению и поддержанию здоровья всего организма, а не только сердца. Ученые неоднократно проводили исследования, в которых выясняли, если взаимосвязь между недосыпом и сердечными недугами. Как оказалось, она действительно есть и если человек спит менее семи часов, то он рискует заполучить гипертоническую или ишемическую болезнь сердца.

Правильный рацион

В день употреблять от 70 до 150 г белковых продуктов животного происхождения. Нежирное мясо, рыба, молочнокислые продукты, творог – все эти продукты обогащены животными белками, укрепляющими артерии и способствующими нормализации артериального давления.

Пить воду

Пить не менее полутора литров воды в сутки, а еще лучше – два литра. Вода очищает сосуды, разжижает кровь и насыщает клетки кислородом, а это очень важно для сердца.