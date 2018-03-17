Жизненно необходимо научиться управлять своими эмоциями - 10 исследований на эту тему.

Положительные эмоции — это не только необыкновенные, яркие ощущения, но и ключ к полноценной, здоровой жизни. Радостные моменты помогают увеличить продолжительность жизни, влияют на нашу работоспособность, физиологическое состояние организма и укрепляют иммунную систему. Стоит ли ждать, когда хорошая погода или чье-то доброе слово улучшит настроение? Нет, лучше научиться управлять своими эмоциями! 10 исследований на эту тему.