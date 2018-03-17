Когда вы спите, ваш мозг вовсю продолжает трудиться, как и мозг ученых, которые путем исследований узнали о сне много интересных вещей.

Для многих сон является вожделенным, о нём мечтают и, вспоминая себя в детстве недоумевают, как можно было тратить драгоценный тихий час на веселье и игры, в то время когда можно было сладко спать в своей кроватке. Но как выяснилось, мы спим не для того чтобы отдыхать, по крайней мере не в той форме, как мы привыкли думать. Когда вы спите, ваш мозг вовсю продолжает трудиться, как и мозг ученых, которые путем исследований узнали много интересных вещей, о которых мы вам сейчас и расскажем.