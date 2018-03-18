Употребление этих сыров полезно для организма.

Сыр приятен на вкус, он хорошо утоляет голод и незаменим во многих рецептах. Разве можно себе представить пасту без натертого сыра? Или пироги без поджаренного сыра? Этот молочный продукт дает организму кальций, протеины, аминокислоты (в том числе триптофан). Поэтому его рекомендуют есть в любом возрасте. Но… в мире нет совершенства. Несовершенен и сыр, в нем обычно слишком много калорий и много соли. Поэтому есть его нужно с умеренностью. Если же есть сыр в меру, конечно, он полезен для здоровья. И тем полезнее, чем он более натурален и меньше переработан. Скажем, содержание соли в сыре часто зависит не столько от вида сыра, сколько от производителя. Когда мы «садимся на диету», мы обычно стараемся не включать в нее сыр, поскольку это калорийный продукт, содержащий довольно много соли. Но есть и полезные сыры, которые не повредят здоровой, сбалансированной диете (разумеется, включать в диету их нужно в ограниченном количестве). Рекомендуется употреблять такие сыры: