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Тренируем мозг, как великие умы современности

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Тренируем мозг
17:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Предлагаем узнать, как тренировать свой мозг на примере известных разумных личностей.

Уже неоднократно ученые доказывали, что для того, чтобы держать мозг в тонусе, его нужно тренировать.  Часто медики предлагают, как можно тренировать мозг, чтобы поддерживать его в тонусе. Предлагаем узнать, как это делали личности, которые оставили след в истории.

Фома Аквинский

На каждое свое убеждение выдумывайте стальные контраргументы. Спорьте сами с собой и с друзьями. Если среди ваших друзей есть только те, кто с вами всегда соглашается, – это первый шаг к потере связи с реальностью. (Только никогда, ни в коем случае не вступай в споры в интернете – более глупого времяпрепровождения невозможно придумать.)

Гете

Интересуйтесь не внешними эффектами вещей и явлений, а их внутренним строением. Как работает интернет и алгоритмы твоих любимых соцсетей? Приемы использованнве в песне, которую вы слушаете уже вторую неделю? Почему и как меняются курсы валют? Как ваш любимый режиссер работает со светом и монтажом? В мире медиашума старайтесь разгадывать головоломки, которые вас окружают.

Ги Дебор

Когда смотрите очередной голливудский фильм, болейте за плохих парней и вы сможете открыть в фильме что-то новое. Ассоциируйте себя не с Кевином Маккалистером, а с мокрыми бандитами; не с Бэтменом, а с Пингвином или Джокером; Это самый действенный способ не поддаться гипнозу киноиндустрии.

Сократ

Общайтесь с людьми, моложе себя. Это миф, что с годами люди умнеют, – на самом деле, просто становятся более осторожными, скучными и непоколебимыми в своих предрассудках.

Кафка

Заведите дневник. Не блог или твиттер, а именно личный дневник только для себя. Это поможет оставаться сфокусированным, улучшит долгосрочную память, и хоть немного подлечит твой дефицит внимания. Лучше просто сухо фиксировать события: поспал на совещании, погладил собачку на улице, съел пирожок. Подобные записки через несколько лет превратятся в интересные документы эпохи.

Будда

Путешествуйте, заведите дружбу с бездомными, спите на улице, бездельничайте. Исследуйте тайну реальности. Да, это стоит денег, но как минимум дружба с бездомным – почти бесплатное удовольствие.

Да Винчи

Будьте разными, пробуйте нарисовать картину, собрать летательный аппарат и тому подобное. Несмотря на то, что современный мир хочет, чтобы на работе мы делали что-то узкоспециализированное и монотонное, не поддавайтесь. Меняйте специальности, расширяйте обязанности, записывайтесь на курсы, заведите хобби.

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Новости шоу бизнеса, Будда, Гете, Да Винчи, Фома Аквинский.
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