Результаты исследований подтверждают, что водоросли являются огромным кладезем витаминов.

Результаты исследований подтверждают, что водоросли являются огромным кладезем витаминов. Очень богатые витаминами, минералами и другими питательными веществами, морские водоросли используются в блюдах большинства международных кухонь. Япония поделилась с нами рецептом супа мисо на основе бурых водорослей. Из китайской кухни к нам пришел рецепт жареных хрустящих морских водорослей. В последнее время европейцы и американцы все больше стали добавлять в свой рацион водоросли все чаще.