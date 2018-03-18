Медики рассказали, что велоспорт улучшает сексуальную жизнь

Езда на велосипеде, что давно доказано, улучшает самочувствие и физическую форму, поднимает настроение. Кроме того, велоспорт насыщает кровь кислородом, стимулируя возрастание сексуальной активности и повышая уровень удовлетворения, особенно у женщин.

Как выяснили эксперты, активное времяпрепровождение способствует выработке гормона эндорфина, вызывающего чувство счастья, радости, благополучия, несмотря на усталость. По мнению медиков, катание на велосипеде – отличный способ избавиться от депрессии, ведь у подавленного человека абсолютно пропадает сексуальное влечение, а с поднятием настроения либидо, наоборот, возрастает.

Велосипедистки знают, как повышается жизненный тонус после приятной поездки. Специалисты Чикагского университета выяснили, что как минимум одна из четырех женщин во время тренировки на велосипеде испытывает сексуальное возбуждение.

Велоспорт добавляет уверенности в себе, своих силах и возможностях, дает возможность избавиться от лишних килограммов, подтягивает фигуру, заставляя девушек ощущать свою сексуальность, что делает ее более привлекательной для противоположного пола. Катание на велосипеде, как отмечают эксперты, не только приводит тело в форму, но и добавляет выносливости, позволяя в спальне "творить чудеса".

Влияние велоспорта на сексуальную активность девушек доказало и исследование, проведенное научными сотрудниками Калифорнийского университета. В эксперименте участвовали более 3000 женщин, которых разделили на группы: первая отправилась на пробежку, а представительницы второй – катались на велосипедах. Респондентки, выбравшие велоспорт, оказались более склонными к сексу. 37% из них после тренировки признались в желании вступить в интимную близость, хотя до поездки об этом даже не вспоминали.

Как показывают исследования, у велосипедисток более активная сексуальная жизнь и они реже страдают от половых расстройств, сравнительно с женщинами, избегающими данного вида спорта.