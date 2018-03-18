Еда на ночь не только заставляет наш желудок работать ночью, когда ему уже пора отдыхать, но и заставляет нас обрастать лишними килограммами.

«Шоколад вдвойне вкусней, если ночью и нельзя» — наверняка это знакомо каждому. Вы слукавите, если скажите, что никогда в жизни не ели поздно вечером или под покровом ночи не пробирались к холодильнику в поисках какой-нибудь вредной вкусняшки. Правда после таких рейдов чувство вины и страх перед ненавистными килограммами ещё долгое время не покидают ночного жрунишку. И это вполне оправдано, ведь еда на ночь не только заставляет наш желудок работать ночью, когда ему уже пора отдыхать, но и заставляет нас обрастать лишними килограммами. Чтобы наконец-то перестать есть на ночь всё что вам нужно это прочитать нашу статью. Результат гарантирован.