Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости: В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет
X

Ученые рассказали, что лучше всего есть, что бы похудеть

Похудение
22:38 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Не стоит исключать сахар из рациона и придерживаться популярных в настоящее время диет.

Группа исследователей из Израиля смогла установить, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак. Он также существенно сокращает потребность в инсулине среди людей.

"Исследование, проведенное нами, показывает то, что сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин благотворно отображаются на снижении веса. Помимо этого, улучшается самочувствие среди пациентов с острым сахарным диабетом", - сообщают авторы эксперимента.

Если сравнивать с обычной диетой, которую назначают людям с лишним весом или диабетом, то новая помогает не только в снижении веса, но также и сохраняет чувство насыщения на весь день из-за завтрака, наполненного высокоэнергетическими продуктами.

Ученые убеждены, что по большому счету не важно, как часто вы едите, главное - что и когда вы употребляете в пищу. Например, кусок хлеба, который содержит в себе большое количество углеводов, лучше съесть на завтрак, а вот на ужин подойдет белковая пища, к примеру, тот же творог.

Это правило следует запомнить всем тем, кто заботится о сохранении фигуры и своего здоровья, ведь поглощаемые организмом на завтрак углероды приводят к более низкой реакции глюкозы, а значит, что калории позже не откладываются, а уходят непосредственно в энергию.

Участников разделили случайным образом на две группы, каждой из которых предложили свою диету для снижения веса. Стоит отметить, что количество потребляемых калорий в каждой диете было одинаковым, отличалось только время приема пищи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Еда, Исследования, Исследователи, Похудение, Продукты, Рацион, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Эксперты выяснили зависимость полезных свойств овощей и фруктов от их цвета Отличный рецепт настойки, что поможет восстановить весь организм Ученые назвали овощи, которые спасут вас от болезней сердечно-сосудистой системы

Последние новости

Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо" Улыбка до ушей: веселые открытки с очень полезными и позитивными советами В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
23:30 Иммунитет и энергия: как приготовить кислородный коктейль в домашних условиях
23:28 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
23:26 Курьезные снимки, которые дают понять, как выглядит настоящая "черная зависть"
23:18 Жемчужины Индии: истинная красота обыкновенных восточных женщин (Фото)
23:07 "Отрицательная калорийность": продукты для тех, кто решился на сжигание жира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски
Добавить комментарий
0